Жителям Москвы рассказали о погоде 25 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 25 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в Москве будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов мороза.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на предстоящей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Температура воздуха не опустится ниже 5 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве прогнозируются понижение температур и гололедица. Также специалист не исключил небольшой снег в праздничную ночь.

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