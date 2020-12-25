Глава РАН рассказал о сроках появления коллективного иммунитета к коронавирусу

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что массовый иммунитет к коронавирусу у населения не успеет выработаться за несколько лет.

"Наверное, это будет дольше", – предположил Сергеев во время пресс-конференции.

Он отметил, что в данный момент неясно, как долго переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к вирусу.

"Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это будет означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать", – передает РИА Новости слова главы РАН.

Сергеев также выразил мнение, что в противостоянии с COVID будет эффективна тактика, применяемая против гриппа.

Ранее в РАН рассказали об источнике второй волны коронавируса в России. Большинство заражений в данный момент происходит от людей, проживающих в РФ.

За последние сутки в стране выявили 29 935 новых случаев коронавируса. В 4 512 из них заболевание протекало без клинических проявлений.