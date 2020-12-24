В РАН рассказали об источнике второй волны коронавируса в России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Вторая волна распространения COVID-19 в России характеризуется внутренними источниками возникновения, поскольку большинство заражений происходит от людей, постоянно находящихся на территории страны, сообщил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.
"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами", – передает слова ученого РИА Новости.
Ранее заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал способ остановить мутацию коронавируса. Ученый заявил, что увеличение числа мутаций вируса напрямую зависит от распространения эпидемии.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 76,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 933 753 случая COVID-19, вылечились 2 343 967 человек, скончался 52 461.
В Москве выявили 5 652 новых случая COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: