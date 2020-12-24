В РАН рассказали об источнике второй волны коронавируса в России

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Вторая волна распространения COVID-19 в России характеризуется внутренними источниками возникновения, поскольку большинство заражений происходит от людей, постоянно находящихся на территории страны, сообщил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин.

"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами", – передает слова ученого РИА Новости.

Ранее заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин назвал способ остановить мутацию коронавируса. Ученый заявил, что увеличение числа мутаций вируса напрямую зависит от распространения эпидемии.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 76,8 миллиона случаев заражения, свыше 1,7 миллиона человек скончались.

В России выявлено 2 933 753 случая COVID-19, вылечились 2 343 967 человек, скончался 52 461.