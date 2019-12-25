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Общество

09:32

Более половины россиян будут работать на новогодних каникулах

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более половины опрошенных россиян (58%) будут работать во время новогодних праздников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы.

Согласно опросу, 22% респондентов в праздничные дни выйдут на пятидневную рабочую неделю. Четверть опрошенных будут работать по гибкому графику. Большинство из тех, кому предстоит трудиться в первую неделю января, заняты в сфере услуг. Речь идет о продавцах, кассирах, официантах, курьерах и водителях.

Кроме того, порядка 40% россиян заявили о своем желании работать во время праздников, чтобы получить дополнительную плату. Многие также готовы работать в выходные, чтобы потом получить отгулы.

По словам экспертов издания, в январские праздники в минувшем году на работу выходили 40% граждан.

Ранее в Роструде рассказали, что россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году. Это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь.

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