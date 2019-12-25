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Общество

09:08

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарплаты россиян в январе не станут меньше из-за новогодних праздников. Об этом рассказал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он рассказал, что для работников на должностном окладе в Трудовом Кодексе прописана гарантия, по которой нерабочие праздничные дни не являются основанием для снижения зарплаты.

Шкловец также пояснил, что работникам, у которых сдельная оплата труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается вознаграждение. Размер его определяется коллективным договором или другими нормативными актами.

Ранее Роструд сообщил, что россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году. Это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Так, первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. В феврале в связи с Днем защитника Отечества, в марте из-за Международного женского дня и в апреле в преддверии Дня весны и труда рабочая неделя будет четырехдневной.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с 4 и 5 января продлится всего три дня. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы. Заключительные короткие недели планируются в июне благодаря Дню России, а затем лишь в ноябре из-за Дня народного единства.

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