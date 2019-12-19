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Общество

09:10

Психолог объяснила, почему нельзя строить слишком много планов на новогодние каникулы

общество праздники досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты предостерегли россиян от планирования новогодних каникул. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на психолога ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталью Болдыреву.

По ее словам, на новогодние выходные не стоит строить слишком много планов, чтобы не сделать их слишком утомительными и событийно перенасыщенными. Это не даст как следует отдохнуть.

"Хорошо, если новогодние каникулы будут запланированы лишь частично. <…> Хорошо бы заранее подумать о том, чтобы были свободные дни, в которые можно будет расслабиться и прислушаться к себе", – отметила Болдырева.

Однако она предостерегла и от безделья во время каникул. "Праздничные каникулы не должны быть совсем пустыми и ленивыми, безделье не оставит никакого эмоционального отклика – эти дни ничем хорошим не запомнятся", – добавила психолог.

Также специалист порекомендовала в последние пару дней выходных потихоньку начинать настраиваться на работу, чтобы выход из отдыха был постепенным.

Ранее стало известно, что школьников освободили от выполнения домашних заданий в новогодние каникулы. В случае если они захотят повторить пройденное, для них будут работать библиотеки МЭШ.

Школьников освободили от домашних заданий на зимние каникулы

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