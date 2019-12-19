Психолог рассказала, как подготовиться к работе после праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Психолог Светлана Штукарева в разговоре с Москвой 24 поделилась способами, как без лишнего стресса после праздничных каникул подготовить себя к выходу на работу. По словам эксперта, поможет планирование.
"В первую очередь, когда идут праздничные выходные, человек способен переключать внимание с праздников на другие обязанности, которые у него есть, поэтому если еще в период праздников будет находиться время на обдумывание планов после праздников, то уже будет хорошая подготовка к тому, чтобы без стресса войти в рабочие будни", – объясняет Штукарева.
Планирование того, как человек проведет свои выходные дни, куда поедет, что почитает, посмотрит, куда сходит, по мнению психолога, тоже некая тренировка перед рабочими буднями.
Ранее стало известно, что специалисты предостерегли россиян от планирования новогодних каникул. Об этом рассказала психолог ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталья Болдырева.
По ее словам, на новогодние выходные не стоит строить слишком много планов, чтобы не сделать их слишком утомительными и событийно перенасыщенными. Это не даст как следует отдохнуть. Однако она предостерегла и от безделья во время каникул. "Праздничные каникулы не должны быть совсем пустыми и ленивыми, безделье не оставит никакого эмоционального отклика. Эти дни ничем хорошим не запомнятся", – добавила психолог.
Также специалист порекомендовала в последние пару дней выходных потихоньку начинать настраиваться на работу, чтобы выход из отдыха был постепенным.
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