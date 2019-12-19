Астролог рассказала, как визуализировать новогоднюю мечту

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Астролог Елена Ерлин рассказала, как выбрать новогодний подарок, чтобы помочь человеку осуществить его мечту, передает радио Sputnik.

По ее словам, в качестве презента подойдет даже конверт с деньгами – "бездушность" денежного подарка на будущий год отменяется. Парапсихолог подчеркнула, что конверт с валютой будет отличным подарком тем, кто ставит во главу угла финансовое благополучие.

"Для всех тех, кто хочет решить свои финансовые моменты, очень хорошо просто дарить деньги. Не обязательно большие суммы, можете просто положить в конвертик деньги в мировой валюте", – поделилась Ерлин.

Также она порекомендовала подумать, чего человек хочет на самом деле. Если, к примеру, в следующем году он желает приобрести квартиру или машину, можно подарить ему это в виде игрушки, чтобы визуализировать и приблизить мечту. Астролог отметила, что это может быть елочная игрушка, которая принесет в будущем году большую удачу.

"Дарят машинки, домики. Это работает так: человек подумал, визуализировал, мысль материализировалась, и в следующем году все случилось", – пояснила она.

Также эксперт порекомендовала сделать подарок с символом 2020 года – Крысой. По ее словам, важно не переусердствовать, поскольку кого-то это может раздражать, но небольшой символический сувенир не помешает, чтобы "умаслить" Крысу. Ерлин подчеркнула, что это нужно, чтобы год был хорошим, удачным и добрым.

"Запрещенным" подарком астролог назвала неподходящую еду, особенно мясные блюда. Она уточнила, что есть суеверие, что такой подарок приводит к болезням.

Ранее астролог Василиса Володина рассказала, когда лучше в новом году строить отношения. По ее словам, Венера будет проходить по сильным для себя знакам, то есть помогать отношениям с 14 января по 7 февраля, с 5 марта по 3 апреля, с 28 октября по 21 ноября.

Помимо этого, она предостерегла влюбленных о днях, в которые необходимо проявлять наибольшую заботу друг к другу, поскольку эти сроки будут крайне нелегкими для любви. В частности, о бережном отношении ко второй половинке необходимо будет вспомнить с 8 февраля до 4 марта, с 3 по 27 октября, с 22 ноября по 15 декабря.

Также Володина не рекомендовала в эти периоды заключать браки и заводить новые знакомства, поскольку это время несет в себе множество проблем.