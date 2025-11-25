Форма поиска по сайту

25 ноября, 15:30

Общество
Дуров рекомендовал не нервничать и не пить таблетки, чтобы не болеть

Дуров рассказал, как редко болеть

Фото: ТАСС/Zuma/Alec Michael

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил пользователю соцсети Х, который спросил о секрете людей, которые редко болеют, и дал несколько советов.

По словам бизнесмена, необходимо спать более 8 часов, есть настоящую еду, заниматься спортом, не нервничать, не употреблять алкоголь, не курить и не принимать таблетки.

В апреле прошлого года Дуров указывал, что лучшим способом начать день являются несколько минут со льдом в воде с температурой 0 градусов. Кроме того, основатель мессенджера рассказывал, что не употребляет спиртные напитки уже почти 20 лет.

Также он отмечал, что является сторонником самоограничения и за последние года не пил кофеин, не ел мясо и фастфуд.

Ранее основатель Telegram запустил онлайн-игру, в которой он выбирается из французской тюрьмы. Она стилизована под старые файтинги и комиксы, а главным героем стал сам Дуров. Приложение доступно на платформе Mini App в самом мессенджере.

До этого предприниматель представил новую децентрализованную сеть Cocoon, объединяющую искусственный интеллект и блокчейн. Работу сети обеспечат GPU-майнеры, получающие вознаграждение в криптовалюте. Telegram же выступит катализатором проекта, обеспечив ему "спрос и хайп", указывал Дуров.

