График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 14:27

Технологии

Дуров пожаловался, что не смог нарядиться в Хеллоуин в самого себя

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Основатель Telegram Павел Дуров в шутку пожаловался в соцсети Х, что не смог прийти на Хеллоуин в костюме самого себя.

Дуров ответил пользователю Сандипу Наилвалу, который прокомментировал вечеринку предпринимателя и сказал, что был на празднике в костюме самого себя.

"Повезло тебе! Я не смог одеться как я – это уже делал другой гость", – написал на это основатель мессенджера.

На костюмированной вечеринке, которая проходила в спортзале Дубая, Дуров появился в образе полуобнаженного римского гладиатора. Его снимки опубликовала в одной из соцсетей блогер Юлия Вавилова, которая пришла на тематическое мероприятие в образе ангела с крыльями.

Читайте также


технологииобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика