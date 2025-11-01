Дуров пожаловался, что не смог нарядиться в Хеллоуин в самого себя

Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Основатель Telegram Павел Дуров в шутку пожаловался в соцсети Х, что не смог прийти на Хеллоуин в костюме самого себя.

Дуров ответил пользователю Сандипу Наилвалу, который прокомментировал вечеринку предпринимателя и сказал, что был на празднике в костюме самого себя.

"Повезло тебе! Я не смог одеться как я – это уже делал другой гость", – написал на это основатель мессенджера.

На костюмированной вечеринке, которая проходила в спортзале Дубая, Дуров появился в образе полуобнаженного римского гладиатора. Его снимки опубликовала в одной из соцсетей блогер Юлия Вавилова, которая пришла на тематическое мероприятие в образе ангела с крыльями.

