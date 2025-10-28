В России призвали отмечать фестиваль урожая вместо Хеллоуина

Фото: 123RF.com/jiraist

Вместо Хеллоуина в России можно отмечать фестиваль урожая, предложил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Ветров подчеркнул, что в стране навязывается популярность празднования Хеллоуина, который пропагандирует оккультизм и "поклонение темным духовным силам". Под "особым прицелом" находится подрастающее поколение, так как этот праздник становится допустимым через западный кинематограф, поп-культуру и "манящий флер таинственности".

"Однозначно, что Хеллоуин вредит морально-нравственному воспитанию российской молодежи", – подчеркнул депутат.

Тем не менее стремление молодых людей к совместному празднованию чего-либо в осенний мрачный период можно понять и направить "в нужное и продуктивное русло". Ветров указал на возможность "вытеснения и замены деструктивного" Хеллоуина из российских школ и учебных заведений традиционным фестивалем урожая, который проходил в России в этот сезон.

Согласно инициативе, школьники и учащиеся могли бы приносить в классы собственные заготовки и "закрутки", тыквы и кабачки, а также рассказывать друг другу о походах за ягодами и грибами, поездках на природу или делиться секретами садоводства и активного отдыха.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что празднование Хеллоуина напоминает поклонение нечисти. Он отметил, что сам факт вызывает тревожность в связи с тем, что праздник не является русским. Также Хеллоуин нельзя назвать праздником, и отмечать его не стоит ни атеистам, ни религиозным людям.

