Фото: AP Photo/Invision/CJ Rivera

Немецкая модель Хайди Клум преобразилась в Медузу Горгону на Хеллоуин. Фото и видео своего образа она опубликовала в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Не смотри слишком долго, иначе превратишься в камень", – написала она.

На мероприятие в Нью-Йорке вместе с Клум пришел ее муж гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц. Он предстал в образе воина, превратившегося в камень.

По улицам города прошелся и британский певец Эд Ширан. Артист нарядился в клоуна Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно", по мотивам которого снят одноименный фильм.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил костюмированную вечеринку в последний день октября в образе полуобнаженного римского гладиатора. Мероприятие проходило в спортзале в Дубае, где он обычно тренируется.

