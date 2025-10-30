Юрист Георгиева: за попытки пугать прохожих в Хеллоуин могут арестовать на 15 суток

Россиянам могут грозить штрафы или даже уголовная ответственность за празднование Хеллоуина, предупредили юристы. За что конкретно могут наказать, разбиралась Москва 24.

Незаконная атрибутика

Россиянам во время празднования Хеллоуина грозит штраф за использование нарядов и другой атрибутики, ассоциирующейся с сатанизмом ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, также включено в перечень террористов и экстремистов). Об этом предупредил адвокат Олег Зернов.

По его словам, пропагандировать и публично демонстрировать символику запрещенных в РФ движений и организаций запрещено (ст. 20.3 КоАП РФ). За это могут наказать как штрафом от 1 до 2 тысяч рублей, так и административным арестом на срок до 15 суток.





Олег Зернов адвокат В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом, например пентаграмм.

При этом такие символы Хеллоуина, как тыквы и летучие мыши, под ограничения не подпадают, подчеркнул Зернов.

Ранее депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил наказывать штрафами кафе, бары и торговые сети, которые эксплуатируют тематику Хеллоуина и проводят связанные с ним мероприятия. По его словам, это важно для укрепления и защиты традиционных ценностей.

"Предлагаемые меры – это не просто запреты, это последовательная работа по защите нашего культурного суверенитета. Мы обязаны создать среду, в которой подрастающее поколение будет воспитываться на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне. Это вопрос национальной безопасности и духовного здоровья нации", – отметил Иванов.

Вовсе запретить празднование Хеллоуина в РФ предложила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает издание "Абзац". По ее словам, под эгидой таких сомнительных праздников порой продвигается сатанинская символика. Это грозит серьезными последствиями для психики несовершеннолетних, подчеркнула она.

Праздник с последствиями

Фото: Агентство "Москва"

Юрист Алла Георгиева отметила в беседе с Москвой 24, что за демонстрацию и пропаганду символики запрещенных в РФ организаций грозят не только штрафы, но и обязательное работы на срок до 100 часов.

"При этом для должностных лиц за такое нарушение предусмотрен штраф от 1 до 4 тысяч рублей, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей. И во всех случаях запрещенная атрибутика будет изъята", – отметила эксперт.

Еще строже будет наказание для тех, кто изготавливает и занимается сбытом запрещенной символики в целях пропаганды. Граждан оштрафуют на сумму от 1 до 2,5 тысячи рублей, должностное лицо – от 2 до 5 тысяч рублей, юридическое лицо – от 20 до 100 тысяч, добавила юрист.





Алла Георгиева юрист Наказать могут и тех, кто нарядится в "страшные" костюмы и будет пугать прохожих. В этом случае применима статья о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Она предусматривает штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей либо арест до 15 суток.

Если же празднующий будет грубо нарушать общественный порядок, может наступить уголовное наказание по статье о хулиганстве (213 УК РФ). Здесь штраф уже от 300 до 500 тысяч рублей. Также предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет, рассказала Георгиева.

Кроме этого, надо учитывать, что атрибутика праздника может оскорбить чувства верующих.

“Например, если частью жуткого наряда будет крест или человек нарядится бесом и пойдет делать фото на фоне церкви. Либо зайдет в храм и начнет в нем всячески привлекать к себе внимание. В данной ситуации граждан могут оштрафовать по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания (5.26 КоАП РФ) на сумму от 30 до 50 тысяч рублей", – отметила юрист.

Также наказать могут по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (148 УК РФ) штрафом до 500 тысяч рублей. Могут даже лишить свободы на срок до трех лет, но это уже в крайнем случае, если празднующий придет, скажем, в храм и будет откровенно по-хамски себя вести, подчеркнула эксперт.





Алла Георгиева юрист Кроме этого, участники и организаторы Хеллоуин-вечеринок могут понести наказание по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Она предусматривает штраф от 400 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.

"Но для этого должен быть состав преступления: доказать, что люди не спонтанно собрались, а действительно организовывали, готовились к этому. Доказательствами может быть, например, переписка в мессенджерах, содержащая договоренности о том, кто и как одевается. При этом костюмы на такой вечеринке должны содержать запрещенные знаки, например пентаграммы. Если люди придут, например, с тыквой на голове или в костюме летучей мыши, это не подпадает под статью", – пояснила Георгиева.

Также могут наказать за склонение лиц в деятельность экстремистского сообщества. Например, если есть переписка, что каких-то людей призывали поучаствовать в празднике, отметила эксперт. За это могут наказать штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, а максимальное наказание составляет лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, пояснила юрист.

"Родителям надо учитывать, что по этой уголовной статье лица будут привлекаться с 16 лет. Поэтому надо следить, куда ходят дети, во что одеваются, какие праздники справляют", – заключила Георгиева.

В свою очередь, кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина рассказала Москве 24, что Хеллоуин может давить на психику, причем как ребенка, так и взрослого.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Особенно опасно, когда в Хеллоуин пугают детей до 5 лет, есть даже такие видеоролики. Такое очень действует на их психику, тем более когда это делают близкие – родители, старшие братья-сестры. Это вообще абсурд, так нельзя.

Она пояснила, что благодаря близким у ребенка до 5 лет должно сформироваться базовое ощущение защищенности и психологической стабильности. Если же от них вдруг идет угроза, у детей возникает вопрос: "Кто же меня защитит?"

В результате на всю жизнь может сформироваться состояние беспомощности и агрессии из-за нехватки чувства безопасности, заключила Сурина.

