Юрист Зернов: штраф грозит за ассоциирующиеся с сатанизмом атрибуты к Хеллоуину

Фото: 123RF.com/fesenko

Кодекс об административных правонарушениях России запрещает демонстрировать в Хеллоуин символику, связанную с сатанизмом ("Международное движение сатанистов" признано Верховным судом экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), например пентаграммы. Об этом заявил адвокат Олег Зернов в беседе с РИА Новости.

Данные действия подпадают под статью о пропаганде нацистской атрибутики или символики, что грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей или арестом до 15 суток, уточнил юрист. При этом более абстрактные символы Хеллоуина, такие как тыквы или летучие мыши, под запрет не подпадают.

"Но лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции", – рекомендовал Зернов.

Ранее депутат Брянской облдумы Михаил Иванов предложил ввести штрафы для кафе, баров и торговых сетей за использование атрибутики Хеллоуина или проведение тематических мероприятий. Свою инициативу он объяснил необходимостью защиты традиционных ценностей.

По словам парламентария, использование символов Хеллоуина несет деструктивное влияние и противоречит российской культуре. Одновременно с этим Иванов предложил просвещать молодежь о вреде заимствованных праздников, которые подменяют истинные культурные ориентиры и ослабляют национальную идентичность.