В России предложили ввести штрафы за пропаганду Хеллоуина

В России предложили ввести штрафы для кафе, баров и торговых сетей, которые используют атрибутику Хеллоуина или проводят тематические мероприятия. Инициатива направлена на укрепление и защиту традиционных ценностей, заявил Life.ru депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Он назвал "святым долгом" ограждение детей и российского общества от деструктивного влияния традиций, пропагандирующих "культ смерти и мрака".

"Мы не можем закрывать глаза на то, как торговые сети и увеселительные заведения, преследуя коммерческую выгоду, активно насаждают символику, противоречащую нашей культуре и нашим духовным ориентирам", – сказал чиновник.

По его словам, действующее законодательство о защите традиционных ценностей предусматривает возможность принятия конкретных мер. Он счел необходимым ввести административную ответственность для юрлиц, использующих в оформлении витрин, рекламе или организации мероприятий связанную с Хеллоуином символику.

Иванов указал, что молодежь нужно просвещать о вреде заимствованных праздников, которые подменяют истинные культурные ориентиры и ослабляют национальную идентичность. По мнению парламентария, следует уделять внимание российским праздникам и традициям, которые укрепляют семью и объединяют общество.

"Предлагаемые меры – это не просто запреты, это последовательная работа по защите нашего культурного суверенитета. Мы обязаны создать среду, в которой подрастающее поколение будет воспитываться на основе ценностей своих предков, а не на пугающих и безнравственных образах, пришедших извне. Это вопрос национальной безопасности и духовного здоровья нации", – подчеркнул собеседник издания.

Ранее в России предложили отмечать фестиваль урожая вместо Хеллоуина. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров указал, что в стране навязывается популярность иностранного праздника, который пропагандирует оккультизм и "поклонение темным духовным силам". Кроме того, Хеллоуин вредит морально-нравственному воспитанию подрастающего поколения.