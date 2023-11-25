В Госдуме предложили создать детсады при вузах

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Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов из партии ЛДПР обратился к министру образования и науку Валерию Фалькову с предложением о создании детсадов при российских вузах. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что это поможет повысить в стране рождаемость.

Также Нилов считает, что в данный момент инструменты стимулирования рождаемости в большинстве случаев связаны с материальной частью и финансовой помощью. Однако, указал депутат, следует учитывать и объективные жизненные обстоятельства.

По его словам, одним из таких обстоятельств может стать учеба в университете. Ведь многие люди откладывают рождение детей, пока не получат диплом о высшем образовании, заключил он.

Ранее депутаты из ЛДПР предложили выплачивать по 200 тысяч женщинам, родившим до 25 лет. Они добавили, что почти 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий.

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