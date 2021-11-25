Госдума приняла во втором чтении поправки об индексации маткапитала в РФ

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В ходе пленарного заседания Госдума приняла во втором чтении поправку, предусматривающую индексацию материнского капитала по фактической инфляции.

"Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ", – говорится в документе.

Уточняется, что пересмотр размера оставшейся части суммы средств маткапитала осуществляется в таком же порядке. С 1 января 2022 года документ вступит в силу.

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, поправка в законопроект была инициирована безотлагательно, почти сразу после заявления Владимира Путина о необходимости учета фактического уровня инфляции при формировании размера маткапитала.

Ранее президент РФ предложил с 2022 года индексировать материнский капитал на величину фактической инфляции. По его словам, более высокая инфляция негативно влияет на наименее обеспеченные группы населения.