"Техноград" проведет онлайн-встречу для тех, кто ищет работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Онлайн-встреча, посвященная трудоустройству в крупные компании, состоится для москвичей 26 ноября в 16:00. Ее организует Центр развития карьеры образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.
Участникам мероприятия расскажут, какие навыки помогут при трудоустройстве и как побороть внутренние страхи. Также им дадут практические советы по составлению резюме и сопроводительных писем. Спикером встречи станет представитель международного кадрового агентства Анастасия Леонтьева.
"Работа Центра развития карьеры "Технограда" востребована среди жителей столицы: с ноября 2018 года туда обратились свыше 115 тысяч человек. Москвичей особенно интересуют профориентационные тестирования и карьерные консультации", – поделился руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Для участия в мероприятии необходима регистрация на сайте.
Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для желающих найти работу до Нового года состоится в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Его проведет центр "Моя карьера". В мероприятии примут участие порядка 100 компаний, которые предложат москвичам более 10 тысяч вакансий.
"Это наш город": центр занятости "Моя карьера" переводит встречи в онлайн-формат
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