"Техноград" проведет онлайн-встречу для тех, кто ищет работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Онлайн-встреча, посвященная трудоустройству в крупные компании, состоится для москвичей 26 ноября в 16:00. Ее организует Центр развития карьеры образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ.

Участникам мероприятия расскажут, какие навыки помогут при трудоустройстве и как побороть внутренние страхи. Также им дадут практические советы по составлению резюме и сопроводительных писем. Спикером встречи станет представитель международного кадрового агентства Анастасия Леонтьева.

"Работа Центра развития карьеры "Технограда" востребована среди жителей столицы: с ноября 2018 года туда обратились свыше 115 тысяч человек. Москвичей особенно интересуют профориентационные тестирования и карьерные консультации", – поделился руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для участия в мероприятии необходима регистрация на сайте.

Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для желающих найти работу до Нового года состоится в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Его проведет центр "Моя карьера". В мероприятии примут участие порядка 100 компаний, которые предложат москвичам более 10 тысяч вакансий.

