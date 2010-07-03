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Общество

12:17

В Приморье наказали работников школы, где ребенок чистил снег

общество

Фото: телеграм-канал LifeShot

Сотрудники одной из школ Приморья, где ребенок счищал снег с козырька над входом в здание, были наказаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова уполномоченного при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирины Медведевой.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мальчик счищает снег с козырька школы на высоте второго этажа. На ребенке нет верхней одежды, а из окна его придерживает взрослый. Комментаторы возмутились тем, что ребенок подвергается опасности, стоя на покатом козырьке в мороз.

"Все это было прекращено сразу, как только заместитель по административно-хозяйственной части все это заметил. Участники инцидента были вызваны к директору, к виновным были применены дисциплинарные взыскания", – отметила омбудсмен.

Ранее Следственный комитет России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело после смерти ребенка в медицинском кабинете школы. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Инцидент произошел утром 14 ноября. 11-летний ученик пришел в школу № 58 Хабаровска, еще до начала занятий он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прибывшая скорая помощь спасти ребенка не смогла, мальчик скончался.

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