Педагог из Москвы стал лучшим в России по обучению детей поведению на дорогах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный педагог Дмитрий Житенев стал победителем всероссийского конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москвич разработал игру "Я пешеход" и тренажер "Безопасное расстояние". Они были признаны лучшими практиками.

Напольная игра позволяет отработать навыки безопасного поведения на улице. В зависимости от возраста детей прорабатываются разные дорожные ситуации: правила перехода дороги со светофором и без него, правила поведения пассажиров на остановках общественного транспорта.

Тренажер представляет собой имитацию пешеходного перехода с экраном. На нем ведется трансляция реальной дорожной ситуации. Если ребенок начнет "переходить дорогу" на красный свет, то сработают датчики световых и звуковых сигналов, имитирующие гудок машины и свет фар.

Конкурс "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах" проводился впервые. В нем приняли участие порядка шести тысяч учителей со всей России.

Ранее воспитатель московской школы № 1357 Юлия Якубович стала лауреатом Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Педагог работает в сфере образования уже 10 лет. На конкурсе она представила способы использования технологии QR-кодирования на занятиях с дошкольниками.

