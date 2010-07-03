Школьникам расскажут о пользе здоровой конкуренции

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В рамках столичного проекта "Дни московской конкуренции" в школах города проведут образовательный видеоконкурс "Урок о конкуренции – 2019". Он расскажет ученикам о том, почему здоровая конкуренция между людьми полезна для общества. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Конкуренция – это не просто борьба, не просто соперничество, а сотрудничество. И чем больше будет подобных умений и навыков у детей, тем им будет проще", – отметил учитель школы № 1370 Антон Кошелев.

Конкурс направлен на расширение кругозора педагогов и школьников. Кроме того, учителя смогут посмотреть, насколько понятие конкуренции в современном мире является актуальным.

Принять участие в конкурсе могут учителя всех столичных школ. Для этого необходимо выбрать одну из предложенных тематик, создать по ней видеоролик и загрузить его в библиотеку Московской электронной школы с хештегом конкурса.

Ранее сообщалось, что почти 2,7 тысячи московских школьников выбрали занятия в спортивных секциях и фитнес-клубе вместо уроков физкультуры. Это почти половина учащихся 10–11-х классов из 18 школ, участвующих в пилотном проекте "Урок-секция".

Проект, запущенный в начале учебного года, позволяет детям самим выбирать формат урока физкультуры. Они могут заниматься в любой спортивной секции, школьном спортивном клубе, а также ходить на тренировки в фитнес-центре.

