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Общество

16:02

В Госдуме связали популярность колледжей и боязнь ЕГЭ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что поступлением в колледж молодежь пытается избежать ЕГЭ.

По его мнению, это не означает падение престижа высшего образования. Отчасти, полагает депутат, это означает ориентацию на практику.

"А в гораздо большей степени – на то, чтобы избежать ЕГЭ. Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город. Я лично знаю отличницу девятиклассницу, которая, повинуясь настроениям в классе, пыталась не пойти в 10 класс школы, а пойти в колледж, чтобы избежать ЕГЭ", – поделился он с ИА "НСН".

Смолин добавил, что после колледжа многие все равно поступают в вузы, но без ЕГЭ. Как правило, по своему же профилю, уточнил он.

"Хоронить высшее образование рано. Общемировая тенденция – увеличение доли граждан, получающих высшее образование. Кроме того, социологи и экономисты по-прежнему утверждают, что люди с высшим образованием в среднем зарабатывают больше. Они дольше живут, особенно мужчины. Они лучше устраиваются в предпенсионном возрасте и совершают меньше преступлений против личности", – полагает Смолин.

Однако престиж высшего образования среди работодателей упал, констатировал он. Происходит это из-за ухудшения его качества и отсутствия необходимой практической подготовки, отметил депутат.

"Госдума сейчас принимает закон о практической подготовке. Мы надеемся, что он хотя бы отчасти поможет эту проблему решать", – заключил он.

Специалисты РАНХиГС выяснили, что российские школьники стали чаще выбирать техникумы. В этом году в 30 регионах среднее профессиональное предпочли почти 50% выпускников девятых классов. Эксперты обратили внимание, что колледжи набрали популярность вместе с введением ЕГЭ.

С 1990-х годов самые популярные направления среднего профессионального образования поменялись немного. Лидируют сфера услуг и торговли, строительство и ремонт, медицина, экономика и финансы.

Школьников в 10-11 классах ничему не учат – Васильева

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