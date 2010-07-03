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Москва 24

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Общество

20:00

Школьники смогут принять участие в разработке электронной библиотеки

общество образование дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская государственная библиотека совместно со столичным департаментом образования и науки и Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводят конкурс проектов "Pro.Чтение: поменяй мир" среди школьников 7–11 классов.

Цель конкурса – развить культуру чтения в цифровой среде среди школьников и привлечь их к разработке сервисов Национальной электронной библиотеки (приложения культурного минимума).

Для современного ученика цифровой мир – близкий и понятный. Организаторы предлагают школьникам подумать, как сделать процесс чтения в новом приложении от Национальной электронной библиотеки удобным, увлекательным, полезным и выразить свои идеи в проектах. Это могут быть проекты по направлениям:

  • Технологии (например, игровые элементы)
  • Дизайн (иллюстрации, обложки для книг, оформление приложения)
  • Коммуникации (продвижение среди школьников)
  • Сервисы для людей с ОВЗ

К участию приглашаются школьники 7–11 классов в составе команды от трех до пяти человек, во главе которой – капитан от ребят. Команду должен сопровождать ментор из числа учителей информатики, литературы, изобразительного искусства. Для участия нужно подать заявку с описанием идеи.

Количество заявок от одной школы не ограничено.

Конкурс проводится в несколько этапов:

  • до 27 ноября включительно – подача заявок;
  • до 1 декабря эксперты выберут 10 самых интересных идей;
  • 19 декабря 2019 года состоится защита проектов в Доме Пашкова, во время которой эксперты – известные учителя, дизайнеры, медиаменеджеры, бизнесмены и IT-специалисты – определят победителей.

Победивший проект будет реализован на платформе Национальной электронной библиотеки и станет доступным школьникам по всей стране.

Для финалистов партнер – издательский холдинг подготовил ценные подарки: книжные новинки, а также подписку на популярный сервис электронных книг.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с проектом можно по ссылке.

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