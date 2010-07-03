Школьники смогут принять участие в разработке электронной библиотеки

20:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российская государственная библиотека совместно со столичным департаментом образования и науки и Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводят конкурс проектов "Pro.Чтение: поменяй мир" среди школьников 7–11 классов.
Цель конкурса – развить культуру чтения в цифровой среде среди школьников и привлечь их к разработке сервисов Национальной электронной библиотеки (приложения культурного минимума).
Для современного ученика цифровой мир – близкий и понятный. Организаторы предлагают школьникам подумать, как сделать процесс чтения в новом приложении от Национальной электронной библиотеки удобным, увлекательным, полезным и выразить свои идеи в проектах. Это могут быть проекты по направлениям:
Количество заявок от одной школы не ограничено.
Конкурс проводится в несколько этапов:
Для финалистов партнер – издательский холдинг подготовил ценные подарки: книжные новинки, а также подписку на популярный сервис электронных книг.
Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с проектом можно по ссылке.
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