Школьники смогут принять участие в разработке электронной библиотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская государственная библиотека совместно со столичным департаментом образования и науки и Лабораторией медиатехнологий в образовании НИУ "Высшая школа экономики" проводят конкурс проектов "Pro.Чтение: поменяй мир" среди школьников 7–11 классов.

Цель конкурса – развить культуру чтения в цифровой среде среди школьников и привлечь их к разработке сервисов Национальной электронной библиотеки (приложения культурного минимума).

Для современного ученика цифровой мир – близкий и понятный. Организаторы предлагают школьникам подумать, как сделать процесс чтения в новом приложении от Национальной электронной библиотеки удобным, увлекательным, полезным и выразить свои идеи в проектах. Это могут быть проекты по направлениям:

Технологии (например, игровые элементы)

Дизайн (иллюстрации, обложки для книг, оформление приложения)

Коммуникации (продвижение среди школьников)

Сервисы для людей с ОВЗ

К участию приглашаются школьники 7–11 классов в составе команды от трех до пяти человек, во главе которой – капитан от ребят. Команду должен сопровождать ментор из числа учителей информатики, литературы, изобразительного искусства. Для участия нужно подать заявку с описанием идеи.

Количество заявок от одной школы не ограничено.

Конкурс проводится в несколько этапов:

до 27 ноября включительно – подача заявок;

до 1 декабря эксперты выберут 10 самых интересных идей;

19 декабря 2019 года состоится защита проектов в Доме Пашкова, во время которой эксперты – известные учителя, дизайнеры, медиаменеджеры, бизнесмены и IT-специалисты – определят победителей.

Победивший проект будет реализован на платформе Национальной электронной библиотеки и станет доступным школьникам по всей стране.

Для финалистов партнер – издательский холдинг подготовил ценные подарки: книжные новинки, а также подписку на популярный сервис электронных книг.

Подать заявку на участие и подробнее ознакомиться с проектом можно по ссылке.