Педагог из Москвы стала лауреатом конкурса "Воспитатель года России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воспитатель московской школы № 1357 "На Братиславской" Юлия Якубович стала лауреатом Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Педагог работает в сфере образования уже 10 лет. Она окончила факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета. На конкурсе Якубович представила способы использования технологии QR-кодирования на занятиях с дошкольниками.

Конкурс проходил в два этапа. На первом воспитателям нужно было представить интернет-портфолио и предложения по развитию дошкольного образования. В следующем этапе им было необходимо написать сочинение на предложенную им тему, провести мастер-классы и продемонстрировать навыки педагогического мастерства с детьми.

В финальном этапе лауреаты презентовали свои проекты по развитию дошкольного образования. Также конкурсанты приняли участие в ток-шоу "Профессиональный разговор" и встретились с министром просвещения Российской Федерации Ольгой Васильевой.

"Конкурс – пространство новых профессиональных возможностей, где каждый участник может продемонстрировать те действующие педагогические технологии, которые позволяют ему добиваться реального результата, – заявила Юлия Якубович.

Она отметила, что сегодня каждый преподаватель окружен не только педагогической практикой, но и технологиями. Так, она привела пример QR-кодирование, благодаря которому можно создать современную образовательную среду.

Помощником для столичных педагогов также является "Московская электронная школа", проекту МЭШ всего три года, но ресурсом активно пользуются преподаватели, ученики и родители. В хранилище собраны сценарии уроков, и 1,5 тысячи электронных учебных пособий и учебников. За вклад в развитие проекта гранты Мэра Москвы получили около тысячи педагогов, более чем из 360 школ города

