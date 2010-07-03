Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:31

Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для проведения урока

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

Инцидент произошел накануне. Похожий на взрывное устройство предмет был обнаружен у пруда на территории зоопарка. "Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Данный предмет опасности не представлял", – отметили в ГУ МВД Москвы.

Оказалось, что жестяную банку с проводами и таймером принесла учитель, которая хотела провести для детей обучающий урок. Администрацию зоопарка она об этом не проинформировала.

Педагога доставили в отделение полиции и составили административный протокол. Женщине выписали штраф.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учитель потеряла работу из-за поста в соцсети. 25-летняя девушка написала в Twitter, что хотела пить пиво и заниматься любовью под новый альбом Rammstein.

Родители учеников, увидев это, подняли шумиху. В итоге молодому учителю пришлось написать заявление по собственному желанию. В школе говорят, что дети очень расстроились. Они ценили педагога, потому что она была с ними на одной волне.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика