Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы для проведения урока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в столичной полиции.

Инцидент произошел накануне. Похожий на взрывное устройство предмет был обнаружен у пруда на территории зоопарка. "Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Данный предмет опасности не представлял", – отметили в ГУ МВД Москвы.

Оказалось, что жестяную банку с проводами и таймером принесла учитель, которая хотела провести для детей обучающий урок. Администрацию зоопарка она об этом не проинформировала.

Педагога доставили в отделение полиции и составили административный протокол. Женщине выписали штраф.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учитель потеряла работу из-за поста в соцсети. 25-летняя девушка написала в Twitter, что хотела пить пиво и заниматься любовью под новый альбом Rammstein.

Родители учеников, увидев это, подняли шумиху. В итоге молодому учителю пришлось написать заявление по собственному желанию. В школе говорят, что дети очень расстроились. Они ценили педагога, потому что она была с ними на одной волне.

