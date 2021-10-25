В Госдуме раскритиковали идею сдавать асоциальных соседей в профилактории

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточным предложение отправлять асоциальных жильцов на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. По словам парламентария, не нужно возвращаться к уже пережитому.
Ранее председатель Союза жилищных организаций столицы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин предложил отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории жильцов многоквартирных домов, которые ведут асоциальный образ жизни. По его словам, такая мера должна быть реализована с возрождением вытрезвителей. Эксперт считает, что это поможет предотвратить возможные убийства, взрывы газа и пожары, которые нередко устраивают люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.
"Думаю, эта норма будет избыточной, поскольку сегодня действующее законодательство располагает всеми необходимыми достаточными санкциями как административного и уголовного, так и гражданского права, которые позволяют регулировать данную сферу жизнедеятельности человека", – сказала Бессараб.
Под гражданским правом имеется в виду то, что тот ущерб, который причинен жильцам многоквартирного дома, управляющей компании через суд должен быть возмещен нарушителем, пояснила парламентарий.
Кроме того, по мнению парламентария, дополнительное воздействие на граждан не достигает поставленных целей.
Ранее в России утвердили правила работы вытрезвителей. В правилах говорится, что вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами для первичного осмотра, душевыми, туалетами и помещениями временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, а также буфетами. Там рекомендуется разместить помещения для белья, камеры хранения и комнаты отдыха для сотрудников.
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