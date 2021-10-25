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12:37

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В Госдуме раскритиковали идею сдавать асоциальных соседей в профилактории

Пережиток прошлого: асоциальных соседей предлагают отправить на реабилитацию
общество эксклюзив

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточным предложение отправлять асоциальных жильцов на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. По словам парламентария, не нужно возвращаться к уже пережитому.

Ранее председатель Союза жилищных организаций столицы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин предложил отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории жильцов многоквартирных домов, которые ведут асоциальный образ жизни. По его словам, такая мера должна быть реализована с возрождением вытрезвителей. Эксперт считает, что это поможет предотвратить возможные убийства, взрывы газа и пожары, которые нередко устраивают люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.

"Думаю, эта норма будет избыточной, поскольку сегодня действующее законодательство располагает всеми необходимыми достаточными санкциями как административного и уголовного, так и гражданского права, которые позволяют регулировать данную сферу жизнедеятельности человека", – сказала Бессараб.

Под гражданским правом имеется в виду то, что тот ущерб, который причинен жильцам многоквартирного дома, управляющей компании через суд должен быть возмещен нарушителем, пояснила парламентарий.

Дополнительные предложения по профилакториям или трудовым лагерям – это уже из области пережитого давно и, надеемся, навсегда. К принудительному лечению и исправлению всегда нужно подходить осторожно и только через соответствующие решения, то есть те санкции, которые налагаются на граждан, на правонарушителей. Они должны соответствовать гуманности и цивилизованности общества.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Кроме того, по мнению парламентария, дополнительное воздействие на граждан не достигает поставленных целей.

Ранее в России утвердили правила работы вытрезвителей. В правилах говорится, что вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами для первичного осмотра, душевыми, туалетами и помещениями временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, а также буфетами. Там рекомендуется разместить помещения для белья, камеры хранения и комнаты отдыха для сотрудников.

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