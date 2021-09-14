В России утвердили правила работы вытрезвителей

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Главы Минздрава, Минтруда и МВД России утвердили правила работы вытрезвителей, куда будут доставлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического и другого опьянения. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В правилах говорится, что вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами для первичного осмотра, душевыми, туалетами и помещениями временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, а также буфетами. Кроме того, рекомендуется разместить помещения для белья, камеры хранения и комнаты отдыха для сотрудников.

Доставленные в вытрезвитель граждане смогут получить спальное место, питьевую воду и первую медицинскую помощь, если она будет необходима.

В правилах также говорится, что начало срока нахождения исчисляется с момента регистрации в соответствующем журнале учета. На первичном осмотре специалист оценит состояние сознания, температуру, пульс, даст внешнюю оценку состоянию одежды и обуви, соберет жалобы и информацию о том, что человек употреблял.

"Срок временного пребывания лица в состоянии опьянения в специализированной организации не должен превышать 24 часов", – говорится в документе.

Если срок пребывания закончится в ночное время, его автоматически продлят до утра, отмечается в правилах.

Ранее министерство внутренних дел России утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители. Согласно приказу, полиция сможет забирать и доставлять в соответствующие организации граждан, неспособных в силу опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме того, туда же будут доставлять лиц по заявлению граждан, при этом не только из общественных мест, но и из квартир.