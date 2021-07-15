Платные вытрезвители могут появиться в РФ в октябре

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Коммерческие вытрезвители в России могут появиться уже в октябре, Минюст должен завершить проверку подготовленного порядка работы таких учреждений в третьем квартале этого года. Об этом сообщает газета "Известия".

Два федеральных закона, регулирующих работу системы медвытрезвителей, вступили в силу 1 января, а в течение 2021 года компетентные ведомства подготавливали подзаконные акты, которые должны запустить данный механизм. По данным издания, последним из таких документов должны стать правила работы вытрезвителей совместной разработки Минздрава, Минтруда и МВД.

"Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале", – рассказал замглавы Минздрава Олег Сагалай.

Размещение и медицинское обслуживание клиентов будет возложено на бизнес, в то время как МВД обеспечит их поставку. Сагалай уточнил, что документ содержит требования по структуре и штатной численности вытрезвителей, а также параметры помещений и другие нормы, необходимые для организации работы таких учреждений. В частности, установлена рекомендация оснащения вытрезвителей туалетами, душевыми, медицинским кабинетом и камерами хранения.

По данным авторов закона о вытрезвителях, ежегодно в России из-за последствий алкогольного опьянения погибают более 50 тысяч человек, причем 10 тысяч из них замерзают на улице.

"Главный аргумент в пользу вытрезвителей – спасти человека в холодной стране, когда он не может перемещаться. Однако во многих странах для этих целей не используются закрытые помещения, в которых нетрезвый человек беззащитен, а его просто отвозят домой. Такие службы существуют в Канаде (там она называется забавно – "Красный нос"), во всех Скандинавских странах", – пояснил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Ранее министерство внутренних дел России утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители. Согласно приказу, полиция сможет забирать и доставлять в соответствующие организации граждан, неспособных в силу опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме того, туда же будут доставлять лиц по заявлению граждан, при этом не только из общественных мест, но и из квартир.