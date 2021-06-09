Россиянам в пьяном виде и детям могут запретить выгуливать питомцев

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Детям до 14 лет и россиянам в состоянии алкогольного опьянения могут запретить выгуливать домашних животных. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Отмечается, что правительство поддержало поправки, предлагающие установить новые требования к выгулу питомцев. При этом в кабмине отметили, что содержание документа нужно конкретизировать, чтобы стало ясно, о каких именно животных идет речь.

Также власти предложили подумать о дополнительном финансировании проекта для увеличения численности сотрудников контролирующих органов.

Ранее министерство внутренних дел РФ утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители.

Согласно приказу, полиция сможет забирать и доставлять в соответствующие организации граждан, неспособных в силу опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Кроме того, туда же будут доставлять лиц по заявлению граждан, при этом не только из общественных мест, но и из квартир.