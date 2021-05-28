МВД обновило статистику по наркопотребителям в РФ

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Число граждан России, употребляющих наркотики, за последние пять лет снизилось. Об этом заявил замначальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин, передает ТАСС.
"Данные соцопросов показывают, что в проблему употребления запрещенных веществ втянуто чуть больше 1% населения страны. Это порядка 2 миллионов человек, а если быть точнее, 1,9 миллиона", – уточнил специалист.
По словам Батурина, отмечается устойчивая тенденция на снижение данных цифр. В частности, за 2020 год число несовершеннолетних наркопотребителей снизилось на 15%.
Согласно докладу "Национальный демографический рейтинг субъектов Российской Федерации – 2021", ежегодно от употребления алкоголя и наркотиков погибают свыше миллиона россиян.
Официально в стране зарегистрировано более 600 тысяч наркозависимых.
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