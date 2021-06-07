МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в медвытрезвители и полицию

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Министерство внутренних дел России утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить согласованный с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции", – говорится в тексте документа.
Согласно приказу, полиция сможет забирать и доставлять в соответствующие организации граждан, неспособных в силу опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме того, туда же будут доставлять лиц по заявлению граждан, при этом не только из общественных мест, но и из квартир.
Сотрудники правопорядка должны будут при необходимости оказать первую помощь нетрезвому или вызвать врачей, а также проследить за сохранностью имущества этого человека.
Ранее в МВД России сообщили, что не принимают участия в проработке нормы о принудительном оснащении алкозамками машин россиян, которых ранее уличили в пьяной езде. Эта информация не соответствует действительности, пояснили в ведомстве.
До это в СМИ появились публикации о том, что МВД вместе с Минпромторгом якобы разрабатывают данную меру.
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