Асоциальных соседей предложили сдавать в лечебно-трудовые профилактории

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Жильцов многоквартирных домов, которые ведут асоциальный образ жизни, предложили отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По словам председателя Союза жилищных организаций столицы Константина Крохина, данная мера должна быть реализована с возрождением вытрезвителей. Эксперт считает, что это поможет предотвратить возможные убийства, взрывы газа, пожары или насилие, которые нередко устраивают люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.
"Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара", – отметил Крохин.
При этом он подчеркнул, что данная мера должна не карать, а помогать людям, которые не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.
Ранее в России утвердили правила работы вытрезвителей. В правилах говорится, что вытрезвители рекомендуется оснастить комнатами для первичного осмотра, душевыми, туалетами и помещениями временного пребывания для женщин и мужчин отдельно, а также буфетами. Кроме того, рекомендуется разместить помещения для белья, камеры хранения и комнаты отдыха для сотрудников.
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