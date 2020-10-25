Москвичи старшего возраста запишут видеосказки для детей-сирот

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичи старшего возраста запишут на видео сказки для сирот и детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент труда и соцзащиты населения.
В ведомстве отметили, что активисты пространств "Мой социальный центр" объявили о старте проекта "Сказки внукам".
"Суть проекта заключается в том, чтобы дать бабушкам и дедушкам возможность записать видеосказки, которые потом можно прослушать на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения Москвы", – поделились в департаменте.
Принять участие могут все горожане старшего поколения, отмечают в пресс-службе, для этого не нужны специальные умения и знания. Специалисты "Моего социального центра" приедут к рассказчику домой и, соблюдая все санитарные предписания, помогут подготовить текст, запишут видео, смонтируют его и опубликуют в интернете.
Для участия в программе необходимо обратиться по телефону в "Мой социальный центр".
Ранее стало известно о том, что в Москве протестируют проект помощи детям, попавшим в трудную ситуацию. Электронную программу планируют запустить в образовательных учреждениях СВАО.
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