Еще 2 614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы

Коронавирус в Москве перебороли еще 2 614 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524.

Всего в России зарегистрировано 1 497 167 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста замечены в Чеченской Республике – 0,4%, в Республике Дагестан – 0,5%, в Московской области и Чувашской Республике – 0,6%.

За последние сутки в стране подтвердили 296 летальных случаев, 63 пациентов умерли в Москве. За весь период по России умерло 25 821 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 567 человек. За весь период выписано по России – 1 130 818.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года.

Горелов также отметил целесообразность санитарно-ограничительных мероприятий в стране. Он добавил, что до начала массовой вакцинации альтернативы им нет. По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.