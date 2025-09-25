25 сентября, 05:23Общество
Российские школы получили необходимый план действий при атаках БПЛА
Фото: depositphotos/uatp12
Документы и алгоритмы действий при атаках вражеских беспилотников были направлены всем российским школам. Об этом сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
"Мы готовимся к этому. У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях", – приводит РИА Новости слова замминистра.
Бугаев напомнил, что в апреле прошлого года во всех образовательных учреждениях страны проходили всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Данные учения организует Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией, а также в соответствии с установками Национального антитеррористического комитета.
Ранее депутаты предложили полностью запретить движение самокатов и приравненных к ним средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом со школами, поликлиниками, детсадами и другими учреждениями.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин назвал главные правила безопасности для школьников. В частности, родителям необходимо купить своему ребенку гаджет с тревожной кнопкой и рассказать правила поведения при чрезвычайных ситуациях.
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для всех школьников