Юрист Георгиева: воспитатель вправе не отпускать детей домой из сада с несовершеннолетними

Администрация детского сада вправе не отпускать ребенка домой в сопровождении несовершеннолетнего брата или сестры. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, забирать ребенка из детского сада имеют право не только родители, но и доверенные лица. Их необходимо указать в письменном согласии на имя директора учреждения.





Алла Георгиева юрист Братья и сестры могут относиться к таковым, поскольку нет прямого запрета, с какого возраста родственникам возможно забирать детей из сада. Однако, если с ребенком по дороге домой что-то случится, а он был в сопровождении несовершеннолетнего, администрация учреждения будет нести ответственность.

В подобной ситуации детский сад не спасет даже письменное заявление родителей, в котором они указали, что всю ответственность берут на себя. В этом случае на учреждение распространяется уголовная статья о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ). Поэтому на практике руководство обычно отказывается отпускать подопечного с родственниками младше 18 лет, отметила юрист.

"При этом, если с несовершеннолетними по дороге домой что-то произойдет, взрослых тоже могут наказать. В лучшем случае это будет предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей по статье КоАП о неисполнении родителями своих обязанностей. В худшем – штраф 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет в рамках статьи 156 УК РФ", – предупредила Георгиева.

Она уточнила, что уголовная ответственность наступит, если с ребенком случится что-то серьезное и он получит тяжкие телесные повреждения, например сломает ногу. Такое же наказание ждет родителей, несовершеннолетний ребенок которых пострадал, возвращаясь в одиночку из школы, добавила эксперт.

