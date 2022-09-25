В России за сутки выявили 46 758 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за прошедшие сутки выявили 46 758 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве – 3 409, Санкт-Петербурге – 3 314, Свердловской области – 2 289, Самарской области – 2 133.
За последние 24 часа в общей сложности госпитализированы 1 936 человек с симптомами инфекционного заболевания. От последствий COVID-19 скончались 95 человек, выздоровели между тем 45 908 пациентов.
Всего с начала пандемии в России выявили 20 792 921 случай коронавирусной инфекции. Благополучно перенесли болезнь 19 756 507 россиян.
Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ежегодная ревакцинация от COVID-19 рекомендуется только людям из группы риска.
Продеус добавил, что здоровый человек должен сам решить, делать ему прививку или нет. Он также предупредил, что сдавать перед этим тест на антитела не нужно. Врач отметил, что существующие вакцины имели высокую степень эффективности против штаммов COVID-19, которые были в начале пандемии.
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