Свыше 770 тысяч москвичей привились от гриппа с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 770 тысяч жителей Москвы прошли вакцинацию против гриппа с начала сезона, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"На текущий период привиты более 770 тысяч человек, что составляет 6,1% от численности населения города", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили стабильную ситуацию по гриппу и ОРВИ в столице в период с 12 по 18 сентября. Кроме того, умеренной остается интенсивность эпидемического процесса, а уровень заболеваемости соответствовал данному периоду года и ниже показателей аналогичного периода предыдущего эпидсезона.

С 19 сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут функционировать у станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций по будням с 08:00 до 20:00 и по укороченному графику в выходные дни. Также привиться от гриппа можно в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00.

