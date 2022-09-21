Свыше 770 тысяч москвичей привились от гриппа с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 770 тысяч жителей Москвы прошли вакцинацию против гриппа с начала сезона, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"На текущий период привиты более 770 тысяч человек, что составляет 6,1% от численности населения города", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили стабильную ситуацию по гриппу и ОРВИ в столице в период с 12 по 18 сентября. Кроме того, умеренной остается интенсивность эпидемического процесса, а уровень заболеваемости соответствовал данному периоду года и ниже показателей аналогичного периода предыдущего эпидсезона.
С 19 сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут функционировать у станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций по будням с 08:00 до 20:00 и по укороченному графику в выходные дни. Также привиться от гриппа можно в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00.
Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в каждом районе столицы
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