Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24
Облачная погода прогнозируется в столичном регионе в субботу, 25 сентября. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.
По прогнозу синоптиков, днем в Москве может пройти небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 11–13 градусов тепла, при этом в ночь на воскресенье похолодает до 7 градусов.
Кроме того, в городе будет дуть ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 743 миллиметров ртутного столба.
В Московской области в субботу температура будет варьироваться от 8 до 13 градусов тепла. При этом ночью местами похолодает до 4 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде российских регионов. В частности, в Иркутской области в выходные ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.
Тишковец рассказал москвичам о погоде в ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: