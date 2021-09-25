Москвичам рассказали о погоде в субботу

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Облачная погода прогнозируется в столичном регионе в субботу, 25 сентября. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве может пройти небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 11–13 градусов тепла, при этом в ночь на воскресенье похолодает до 7 градусов.

Кроме того, в городе будет дуть ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит порядка 743 миллиметров ртутного столба.

В Московской области в субботу температура будет варьироваться от 8 до 13 градусов тепла. При этом ночью местами похолодает до 4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде российских регионов. В частности, в Иркутской области в выходные ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.