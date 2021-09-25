Врач назвала самые опасные предметы гардероба

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, ношение каких предметов гардероба может стать причиной серьезных заболеваний.
Мужчинам, по мнению эксперта, важно обратить внимание на то, как они носят галстук. "Если он туго затянут и шея все время находится в одном и том же положении, у человека может возникнуть воспаление хрящей гортани и даже размягчение этих хрящей", – объяснила врач.
Женщинам стоит отказаться от регулярного ношения каблуков, особенно шпилек, считает Чернышова. "Они могут сломаться, что может привести к падению и, возможно, к травме", – уточнила терапевт.
Специалист добавила, что негативно на ноги влияет и зауженный мыс туфель. Например, давление обуви на большой палец может привести к грибковым заболеваниям, которые непросто вылечить.
Не менее опасны и узкие джинсы-скинни, сказала Чернышова, особенно если в них постоянно сидеть.
"Если носите узкие джинсы, то в течение рабочего дня нужно вставать и разминаться. Но вообще целый день их лучше не носить", – добавила собеседница Москвы 24.
Ранее исследование ресейл-платформы Oskelly показало, что три четверти покупателей одежды в России не переживают о причиненном вреде для экологии, которую наносит швейная промышленность. Большинство участников опроса (43,9%) отметили, что им важно, чтобы вещь, которую они покупают, была из натурального материала, вне зависимости от того, какой вред экологии был нанесен при ее производстве.
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