Во Владимире умер оставивший на Рейхстаге в 1945 году подпись ветеран

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ушаков, оставивший в 1945 году подпись на стене Рейхстага в Берлине, скончался во Владимире. Ему было 95 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Ушаков родился в 1925 году в Кировоградской области Украинской ССР. В сентябре 1943 года 18-летним юношей был призван в ряды Красной армии.
Сражался в Белоруссии в составе танкового экипажа. В 1944 году получил медаль "За отвагу" при освобождении Минска. Позже был удостоен ордена Красной звезды за участие в Берлинской наступательной операции.
После Победы ветеран оставил на стене Рейхстага надпись: "Я Микола из Украины". 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы на Красной площади.
После войны прослужил в Советской армии еще 32 года.
1 сентября в ходе открытого урока для школьников Владимир Путин заявил, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не должен быть забыт.
Президент РФ подчеркнул, что самым тяжелым испытанием является война, которая не щадит никого. Он отметил, что во время войны многие подростки уходили на фронт и в партизанские отряды.
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