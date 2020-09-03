Музей Победы подготовил аудиосказку для детей к 75-летию окончания Второй мировой войны

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Музей Победы подготовил детскую тематическую аудиосказку к 75-летию окончания Второй мировой войны. Посмотреть ее можно на Youtube-канале культурного учреждения.

В ней детям в иносказательной форме рассказывают о ходе советско-японской войны 1945 года. В аудиосказке происходит борьба добра со злом, а каждую страну олицетворяет животное. Так, Советский Союз представлен бурым медведем, Япония – драконом, Китай – пандой, США – белоголовым орланом, Великобритания – золотым львом.

По сюжету, дракон нападает на миролюбивую панду. Последняя не может справиться с врагом и зовет орлана на помощь. На протяжении трех дней он бьется с драконом, но не может его одолеть.

Золотой лев пришел на помощь орлану, но также не справился с драконом. Поэтому они позвали на помощь бурого медведя, который в итоге и побеждает мифического зверя. С этих пор дракон не мешал солнцу вставать на востоке и освещать землю.

Заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова также пригласила всех на экскурсию "Оружие Победы". Она отметила, что познавательное мероприятие проходит на открытой площадке военной техники.

"Посетители смогут увидеть боевые машины СССР, союзников и, что наиболее интересно, площадку японской трофейной техники. А она у нас одна из самых больших в мире", – сказала Наумова.

С помощью этой аудиосказки детям хотят донести, что советско-японская война была составной частью Второй мировой войны. Она началась 9 августа в соответствии с договоренностями между СССР, США и Великобританией. 3 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии, который ознаменовал окончание военного конфликта.

Ранее стало известно, что 48% россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941 году. 33% назвали 1939 год, указав верную дату, 8% заявили, что не знают об этом.