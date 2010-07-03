Температура ниже нормы на 5 градусов ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду, 25 сентября, температура в Москве составит 7-9 градусов, что ниже нормы на 5 градусов, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в городе сохранится облачная погода, местами не исключен кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Прошедшей ночью в Волоколамске столбики термометров опустились до -1,7 градуса. В Москве по ночам сохраняются положительные температуры.

Из-за заморозков в ночь на среду в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Такой уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов.

О потеплении также рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в октябре возможно повышение температуры до +13...+15 градусов.