Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за тумана

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявили на территории Московской области в ночь на 26 августа из-за тумана. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – с 21:00 25 августа до 07:00 26 августа. Местами по области ожидается туман", – сообщается в публикации.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова объяснила появление в столичном регионе радиационного тумана в ночь на 25 августа. По ее словам, это произошло из-за охлаждения нижнего слоя воздуха за счет земного излучения.

Она предупредила, что следующий радиационный туман в Москве прогнозируется в ночь на 26 августа.

Кроме того, ночь на 25 августа стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. В Москве столбики термометров опустились до 8,5 градуса.



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