Специалист рассказала об опасностях неправильной позы перед компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Неправильная поза за компьютером может стать причиной мигрени и разрушить позвонки шейного отдела позвоночника, заявила преподаватель курса "Здоровая спина" в АНО Всероссийская социально-образовательная организация "Учусь в сети" Татьяна Абдулина.
"Когда мы сидим долго за компьютером или пользуемся другими гаджетами, нужно всегда контролировать, в каком положении находится голова. При наклоне головы вступает в действие физический закон рычага, согласно которому увеличивается давление на опору, то есть шею", – сообщила она "Газете.ру".
Эксперт пояснила, что во время вертикального положения головы по отношению к телу давление на шею сопоставимо с массой в 5 килограммов. При наклоне давление на шею увеличивается в 3 раза, что сравнимо с весом головы в 15 килограммов.
Неправильная поза за компьютером также способствует деформации всего скелета, нарушению осанки, из-за чего происходит цепная реакция физиологических нарушений по всему телу.
Абдулина рекомендовала каждые 40 минут делать перерывы при работе перед компьютером.
"При работе за компьютером также обращайте внимание на наклон головы – экран должен быть прямо перед глазами, и глаза должны смотреть прямо перед собой, без наклона. Обычно, когда человек работает за компьютером, он смотрит вниз на клавиатуру, голова получает наклон с углом 10 градусов", – уточнила она.
Смартфон следует располагать внизу, а не перед глазами, добавила эксперт.
Ранее главный врач Скандинавского Центра Здоровья, доктор медицинских наук Наталья Гаврилова сообщила, что неправильное положение кисти при использовании мышки или клавиатуры может привести к развитию туннельного синдрома кисти или запястного канала.
Она пояснила, что такое происходит из-за сдавливания срединного нерва запястья. По ее словам, синдром обычно проявляется во время или после сна.
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