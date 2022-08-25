Специалист рассказала об опасностях неправильной позы перед компьютером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неправильная поза за компьютером может стать причиной мигрени и разрушить позвонки шейного отдела позвоночника, заявила преподаватель курса "Здоровая спина" в АНО Всероссийская социально-образовательная организация "Учусь в сети" Татьяна Абдулина.

"Когда мы сидим долго за компьютером или пользуемся другими гаджетами, нужно всегда контролировать, в каком положении находится голова. При наклоне головы вступает в действие физический закон рычага, согласно которому увеличивается давление на опору, то есть шею", – сообщила она "Газете.ру".

Эксперт пояснила, что во время вертикального положения головы по отношению к телу давление на шею сопоставимо с массой в 5 килограммов. При наклоне давление на шею увеличивается в 3 раза, что сравнимо с весом головы в 15 килограммов.

Неправильная поза за компьютером также способствует деформации всего скелета, нарушению осанки, из-за чего происходит цепная реакция физиологических нарушений по всему телу.

Абдулина рекомендовала каждые 40 минут делать перерывы при работе перед компьютером.

"При работе за компьютером также обращайте внимание на наклон головы – экран должен быть прямо перед глазами, и глаза должны смотреть прямо перед собой, без наклона. Обычно, когда человек работает за компьютером, он смотрит вниз на клавиатуру, голова получает наклон с углом 10 градусов", – уточнила она.

Смартфон следует располагать внизу, а не перед глазами, добавила эксперт.

Ранее главный врач Скандинавского Центра Здоровья, доктор медицинских наук Наталья Гаврилова сообщила, что неправильное положение кисти при использовании мышки или клавиатуры может привести к развитию туннельного синдрома кисти или запястного канала.

Она пояснила, что такое происходит из-за сдавливания срединного нерва запястья. По ее словам, синдром обычно проявляется во время или после сна.

