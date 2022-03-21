Врач рассказала об опасности неправильного использования клавиатуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Неправильное положение кисти при использовании мышки или клавиатуры может привести к развитию туннельного синдрома кисти или запястного канала. Об этом сообщает "Газета.ру".
Главный врач Скандинавского Центра Здоровья, доктор медицинских наук Наталья Гаврилова рассказала, что такое происходит из-за сдавливания срединного нерва запястья. По ее словам, синдром обычно проявляется во время или после сна.
"Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук. В случае если больной игнорирует симптомы, это грозит атрофией мышц у основания большого пальца, а в дальнейшем приведет к необратимому нарушению функций кисти", – пояснила Гаврилова.
Она отметила, что в случае прогрессирования заболевания может появиться ослабление руки. В этом случае человеку становится труднее выполнять простые функции, например взять ручку со стола или открыть бутылку.
Заболевание можно диагностировать на основании осмотра врача и МРТ кисти.
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