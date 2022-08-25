Эксперт перечислил причины бессоницы

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Депрессия, тревога и перенесенный коронавирус могут стать причинами бессонницы, заявил врач-сомнолог Павел Кудинов.
"В последние несколько лет, пока продолжается пандемия, наиболее частой причиной являются тревожные расстройства – они мешают заснуть. COVID-19 очень неприятным образом действует на нервную систему", – сообщил он в беседе с Общественной службой новостей.
По словам эксперта, бессонница, при которой человек долгое время продолжает бодрствовать, вызвана тревогой. Депрессия может быть причиной, если человек просыпается посреди ночи и не может заснуть.
Кудинов уточнил, что бессонницы с нарушениями процесса засыпания могут быть вызваны постковидным синдромом.
"А чтобы с этим бороться, я бы посоветовал обратиться на консультацию к неврологу. Это поражение нервной системы, требующее комплексного лечения и поддерживающей терапии", – рекомендовал специалист.
Ранее врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, что расцветка интерьера спальни может влиять на качество сна человека. Эксперт отмечала, что цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.
Медики предупредили, что COVID-19 может вызвать бессонницу
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