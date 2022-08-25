Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В четверг, 25 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 30...32 градуса, по области – 29...32 градуса. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что высокие температуры, высокий фон атмосферного давления и выраженный дефицит кислорода в воздухе продолжают формировать погодную гипоксию.

Ранее горожан предупредили об аномальной жаре до конца недели. Отмечалось, что с 24 по 29 августа в столице температура воздуха поднимется на семь градусов выше нормы.

