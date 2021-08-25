Эксперты рассказали о популярных автографах знаменитостей среди россиян

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Россияне стали больше интересоваться покупкой автографов знаменитостей в интернете. В сравнении с прошлым годом количество таких объявлений в России выросло на 9 процентов, а спрос – на 10 процентов.
Большой популярностью среди россиян пользуются автографы Владимира Путина, Лионеля Месси, Виктора Цоя, Моргенштерна и Илона Маска. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Авито".
Отмечается, что средняя стоимость автографов с прошлого года не изменилась и составила 2 тысячи рублей. Однако в Москве цена выше – 3 тысячи рублей.
"Стоимость подписей варьируется буквально от 30 рублей до сотен миллионов, однако средняя цена по стране составляет 2 тысячи рублей", – отметил руководитель категории Lifestyle на "Авито" Алексей Козловский.
Например, автограф Владимира Путина в Нижнем Новгороде предлагают за 99 тысяч рублей, а в Москве продают сертификат FIFA с подписью Месси за 708 тысяч рублей. Открытку с автографом Виктора Цоя можно найти в Краснодаре за 35 тысяч рублей, а подпись Моргенштерна на пятитысячной купюре выставлена на продажу в Москве за 15 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей продается автограф Илона Маска в Краснодаре. В сообщении при этом не уточняется, проверялась ли подлинность товаров.
Ранее на сайте "Авто.ру" выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ-4104. Речь идет об автомобиле 1980 года. Машина с кузовом черного цвета находится в Москве. Продавец просит за нее 8,9 миллиона рублей. В объявлении указано, что пробег у машины составляет 48 200 километров. При этом, кто владел лимузином, не указано.
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