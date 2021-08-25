Педиатр рассказал, как выбрать рюкзак для школьника

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Россиянам объяснили, как выбрать рюкзак, мебель и канцтовары для школьника. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что правильный выбор ранца позволит сохранить спину ребенка здоровой. Он посоветовал покупать удобный и вместительный портфель с жесткой ортопедической спинкой и широкими лямками.

"Выбирайте его вместе с ребенком, пусть он попробует открыть и закрыть все молнии и застежки. Обязательно наличие светоотражающих элементов", – сказал Османов.

Эксперт подчеркнул, что в формировании правильной осанки большую роль также играет мебель, за которой ученик делает уроки. В этой связи он посоветовал покупать стол и стул по росту ребенка.

"Руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места. У сидящего ребенка не должно возникать напряжения в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращение и не портить одежду", – заявил педиатр.

Он продолжил, что между краем стула и подколенной ямкой должно оставаться пространство, а спинка стула необходима для поддержки спины ученика в зоне лопаток и поясницы. Кроме того, локти должны лежать на уровне верхней части столешницы.

Османов порекомендовал выбирать столешницу с матовым покрытием, также использовать два источника света – основное верхнее и боковое. Он также предостерег от использования люминесцентных ламп для главного освещения, а настольную лампу посоветовал ставить слева для правшей и справа для левшей.

Покупать канцелярские товары заранее на весь год не стоит, заверил эксперт. Лучше всего будет ограничиться базовыми материалами или ориентироваться на учительский список.

"У вас будет время купить недостающие предметы как минимум в течение первых недель сентября", – сказал Османов.

Он посоветовал также приобретать однотонные тетради и дневник. Такие вещи будут меньше отвлекать школьника от учебы, заключил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать школьный рюкзак. В ведомстве напомнили, что портфель способен оказывать влияние на формирование красивой фигуры и правильной осанки ребенка. Для этого ранец должен отвечать некоторым требованиям.